Inauguração do Parque dos Ventos terá participação das Ganhadeiras de Itapuã

Homenageadas pela Unidos do Viradouro, escola de samba campeã do grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro em 2020, as Ganhadeiras de Itapuã se apresentam nesta sexta-feira, 6, na inauguração do novo Parque dos Ventos, localizado na área do antigo Aeroclube será ao lado do novo Centro de Convenções na orla da Boca do Rio. A apresentação contará com participação da cantora Aiace, do Maestro Letieres Leite e Larissa Luz.

A abertura oficial do equipamento - com parque infantil, tabelas de basquete, quadra de vôlei, área para contemplação e piquenique, anfiteatro com capacidade entre 100 a 150 pessoas, além de passeio para realização de caminhada e área de patins - acontece a partir das 16h, com uma programação variada, que inclui os shows musicais e também atividades esportivas como futevôlei, basquete, skate, escalada, rapel, minicircuitos de bike, atividades para a criançada como a turma do tio Paulinho, Fit dance kids, além de DJs e B-Boys animando os espaços.

O Parque dos Ventos foi construído pela prefeitura de Salvador, com a proposta de funcionar como um centro esportivo voltado tanto para atletas profissionais, como amadores, com uma estrutura de 10 metros de altura para atividades de rapel, escalada e pista de skate street, cuja composição simula obstáculos de rua como escadarias, rampas e corrimões. Além disso, a estrutura contempla uma ciclovia de 3 km, para os amantes de bike; uma pump track – pista de circuito contínuo, com lombadas, morros de terra arredondados e curvas levemente inclinadas -; e um local destinado exclusivamente à pratica do parkour.

