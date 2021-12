Improviso e gafieira no novo álbum de Leo Gandelman

Quando se escuta algumas notas de saxofone, facilmente se pensa em jazz de Nova Orleans. Porém, o músico Leo Gandelman mostra que há muito de samba e Brasil nesse instrumento de infinitas possibilidades.

É através do disco Velhas Ideias Novas: O Sax da Gafieira ao Sambajazz que ele apresenta a história musical do saxofone, partindo do balanço do samba de gafieira à liberdade de improviso do samba-jazz.

Trata-se de um instrumento que teve a sua sonoridade "abrasileirada" por músicos de grande importância. O saxofonista José Godinho Filho, ou simplesmente Casé, é um deles. Considerado o grande improvisador do saxofone brasileiro das décadas de 1950 e 60, e um dos responsáveis pela criação de uma linguagem nacional para o saxofone, Casé é o homenageado neste disco de Leo Gandelman.

Caminhos musicais

Resultado de uma pesquisa musical e, sobretudo, da vontade pessoal do instrumentista, compositor e produtor musical Leo Gandelman, Velhas Ideias Novas percorre o caminho de uma geração de saxofonistas que criou uma musicalidade brasileira de improviso para o instrumento.

"Eu sou um pesquisador, mas não sou um acadêmico. Em geral, escolho as músicas que gosto de tocar, então costurei essa história da transição do samba de gafieira para o samba-jazz, que tem muito a ver com a história do desenvolvimento da linguagem do improviso", explica.

Compositores e letristas que marcaram as décadas de 1930 a 60 são revisitados nas onze faixas do CD. "Com esse disco eu mostro que o saxofone tem um sotaque brasileiro. Ele tem uma vida dentro da música popular brasileira", conta o músico.

Entre as canções, sucessos como Feitio de Oração (Noel Rosa e Vadico), Se Acaso Você Chegasse (Lupicínio Rodrigues), A Flor e o Espinho (Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito), Cidade Vazia (Baden Powell e Lula Freire) e Amor Proibido (Cartola).

Além de Gandelman no saxofone, o disco conta com Eduardo Farias no piano, Alberto Continentino (baixo), Rafael Barata e Antonio Neves (bateria), e tem participações de Jota Moraes no vibrafone, André Siqueira e Beto Cazes na percussão e Serginho Trombone, Ricardo Silveira e Lula Galvão na guitarra.

Saxofone à brasileira

O grande pilar musical do disco é o samba, gênero genuinamente brasileiro. Segundo Gandelman, o samba-jazz foi um movimento dos mais importantes da música brasileira: "Através da bossa nova e do samba-jazz a música brasileira chamou atenção do mundo inteiro".

De acordo com ele, a dançante gafieira dos salões, unida ao improviso jazzístico - além da elaboração harmônica da bossa nova - foram os principais elementos para o surgimento de uma linguagem brasileira para o sax.

Além do músico Casé, outros instrumentistas foram importantes para ampliar as possibilidades estilísticas do saxofone brasileiro, como Paulo Moura, Moacir Santos, Juarez Araújo e Zé Bodega, que não só recriaram, mas fizeram história dentro da MPB.

Mas Gandelman destaca: "Para mim, o Casé foi o nosso Charlie Parker (saxofonista estado-unidense de jazz), ele era um músico que compreendia muito bem a questão do improviso e criou o bebop à brasileira".

O disco Velhas Ideias Novas é a terceira etapa de um mapeamento que vem sendo realizado por Gandelman das vertentes que consolidaram um estilo brasileiro de saxofone. As etapas já realizadas foram Radamés e o Sax (2007) e Ventos do Norte (2013). O show de lançamento de Velhas Ideias Novas, em Salvador, será nos dias 6 e 7 de novembro, no Café-Teatro Rub

