Imbassaí sedia encontro de músicas e danças

Passos de danças podem levar muito além de um espetáculo. É essa a ideia que permeia o IX Encontro de Músicas e Danças do Mundo, que reúne especialistas brasileiros e estrangeiros para promover a cultura da paz utilizando como instrumento danças e músicas étnicas. Pela segunda vez, o evento será realizado no Espaço Cultural Tangará Mirim, em Imbassaí, de sexta-feira a 1º de fevereiro.

"Através da dança você conhece outras culturas, hábitos e começa a criar respeito pela diversidade. É isso que acontece nesses momentos de convivência entre pessoas de diferentes partes do mundo", conta Glaucia Rodrigues, diretora do encontro.

O evento, realizado desde 1998 pelo Centro de Estudos Universais, atrai professores de dança, artistas e terapeutas de todo o País e tem programação dividida em dois módulos. O primeiro, Origens, Orixás e Encantarias, apresenta danças, ritmos e músicas brasileiras e ciganos e requer investimento de R$ 850. O segundo, Conexões, sai por R$ 500 e trabalha práticas ancestrais de cura através do movimento.

"A curadoria é feita com base em uma pesquisa sobre grupos que mantêm a tradição de uma forma primitiva, sem muita alteração. É um incentivo à formação dos profissionais que vêm participar", explica Rodrigues.

Os convidados estrangeiros vêm de países como Macedônia, Hungria, Marrocos, Portugal, Irã, Turquia e Argentina. Entre os brasileiros, foram convidados o grupo folclórico Parafusos, de Lagarto(SE), a coreógrafa e instrutora Rosangela Silvestre, criadora da técnica silvestre, inspirada em simbologias e nas danças dos orixás, e membros da Comunidade Indígena Bayoroá (AM).

Um dos destaques da programação é a palestra A Mensagem do Sufismo para o Tempo Atual que, entre outras, conta com a participação do antropólogo Faouzi Skali, fundador do Festival de Músicas Sagradas (FES), no Marrocos, e o astrofísico Amâncio Friaça.



Paralelamente às oficinas, o Espaço Cultural Tangará Mirim apresenta a mostra Existências-Resistências: Ciganos, Curdos, Palestinos e Saharauis, ensaio do fotógrafo Rogério Ferrari.

"Uma atividade cultural como esta é talvez mais efetiva do que instituições, discursos e mesmo eventos que são pautados numa retórica de paz e negociação", defende Ferrari, que percorreu a Bahia, África, México e Oriente Médio retratando o lado desconhecido de conflitos e lutas de povos por autodeterminação. "A atividade cultural numa perspectiva mais ampla pode ser uma solução para evidenciar que os conflitos não expressam as vontades desses povos".

Gratuito

Na próxima quarta, 28, o evento leva à Vila de Imbassaí uma programação gratuita, que inclui oficina de música para estudantes e músicos da comunidade e apresentações. A dançarina Rana Gorgani e o multi-instrumentista tradicional persa Abbas Jannessari demonstram o Zaar, dança feminina de cura de origem persa.

"Do Irã, a gente ouve só o lado negativo, mas a cultura tem muito mais. Essa bailarina traz o lado das danças persas que são proibidas no próprio país", destaca Glaucia Rodrigues. A programação gratuita também apresenta a tradição cigana em cantos e ritmos da Macedônia (Adrijana Alacki, Goran Alacki, Snezana Balkanska) e da Hungria (Elsa e Gusztáv Balaázs).

