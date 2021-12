Ilê lança DVD gravado na Concha com convidados

Um grupo com 40 anos de história tem muito a contar e a cantar. No DVD Ilê Aiyê - Bonito de Se Ver o bloco afro apresenta canções emblemáticas que deram a "volta no mundo", depois de marcar muitos Carnavais na Bahia.

O show foi gravado na Concha Acústica do TCA em janeiro de 2013 e traz no repertório 18 músicas, com destaque para composições das décadas de 1970 e 1980.

"Foi emocionante ver a Concha cheia. Você só ouvia o eco do povo cantando, porque as músicas são muito conhecidas. Dava para ver as pessoas com aquela vontade de mostrar o que o Ilê Aiyê é, a importância da negritude, falar de preconceito, igualdade, reparação", afirma o cantor Beto Jamaica, um dos convidados do DVD. Além dele, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Margareth Menezes, Lazinho do Olodum e Baragadá também participaram do show.

Festivais

Muito antes de ser vocalista do É o Tchan, Beto Jamaica começou a carreira no Ilê, na década de 1980. Primeiro, foi percussionista, participou e teve músicas premiadas no Festival de Música Negra do Ilê Aiyê, e depois se tornou cantor da Band'Aiyê.

"Eu vi o Ilê nascer, tinha 9 anos quando tudo começou, morava em frente à casa de Mãe Hilda (no Curuzu). Frequentava os ensaios, carregava as caixas de som, depois passei a integrar a banda", diz.

É de autoria de Beto Jamaica um dos hinos do bloco, Crença e Fé ("Vou dar a volta no mundo eu vou, vou ver o mundo girar/ Mas eu só saio daqui quando o coral negro passar"), regravado pela Banda Mel e Daniela Mercury. O DVD também apresenta outra composição dele, Ei Moça ("Êh moça, segure a bolsa não fique de toca / Beijo na boca é uma coisa louca").

O Festival de Música Negra do Ilê Aiyê, que este ano chegou à 40ª edição, é a principal fonte de composições do bloco afro e costuma povoar as aspirações dos músicos da comunidade.



"Era um grande sonho ver uma música minha ser cantada na subida do Curuzu, no sábado de Carnaval. Ano passado, este sonho se concretizou com Negras Perfumadas", conta Marito Lima, autor da música premiada pelo festival em 2013, a mais recente a integrar o DVD.

Arto Lindsay

O primeiro DVD do "mais belo dos belos" tem direção musical do experiente Arto Lindsay, que já trabalhou com artistas como Laurie Anderson, David Byrne, Caetano Veloso, Gal Costa, Marisa Monte e Carlinhos Brown.

"Alguns dos shows mais lindos que vi na vida foram do Ilê Aiyê na Concha, não só do palco, mas da plateia também. É uma apresentação onde o público e os artistas geralmente se confundem de uma maneira muito bonita", afirma Lindsay, que produziu o último CD do grupo, há 15 anos. "Eu acho o Ilê bem tradicional, mas também sempre inovador"

A direção de imagem do DVD ficou a cargo do fotógrafo e diretor Pico Garcez . "Não quis usar LED, nem telões. Preferi elementos como água e vento na cenografia, que são referências do Ilê ao longo dos anos", explica Garcez.

Segundo ele, a gravação teve clima de festa. O cantor Saulo, que assistia ao show da plateia, foi convidado a subir ao palco e cantar com o grupo duas músicas. A participação dele entrou nos extras do DVD, que traz ainda clipes da Noite da Beleza Negra (de 2013) e a saída do Curuzu no sábado de Carnaval (2011, 2012 e 2013).

O DVD Ilê Aiyê - Bonito de Se Ver tem patrocínio do programa Natura Musical, por meio do Fazcultura (Governo da Bahia).

