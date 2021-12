Ilê Aiyê elege Deusa do Ébano 2011 neste sábado

A escolha da Deusa do Ébano 2011 acontecerá neste sábado, 12, na Noite da Beleza Negra, às 22 horas na Senzala do Barro Preto, no Curuzu, Liberdade. O concurso, que neste ano homenageará tradições africanas do estado de Minas Gerais, elegerá a baiana que representará o Ilê Aiyê no período carnavalesco.



O evento será animado pelo show de Margareth Menezes. Durante a sua apresentação, a baiana receberá no palco a cantora Clécia Queiroz, com seu repertório recheado de sambas. Haverá ainda apresentação da Band’Aiyê, anfitriã da noite, que tocará as músicas mais conhecidas do bloco afro.



No total, 13 mulheres, entre 18 e 34 anos, disputam o título. As candidatas são moradoras de Salvador e também do interior do Estado e foram selecionadas a partir de um total de 40 inscritas. A vencedora ganhará R$ 3 mil, além de participar de viagens representando o Ylê Aiyê. A segunda receberá R$ 2,5 mil e a terceira, R$ 2 mil.



Os ingressos para o evento custam R$30 (pista), R$50 (camarote) e R$100 (camarote vip) e estão à venda em postos da Ticketmix (shoppings Iguatemi, Barra, Salvador e Paralela) ou pelo site www.ticketmix.com.br. Os bilhetes também podem ser adquiridos na Senzala do Barro Preto ou na Boutique do Ilê Aiyê, localizada no Pelourinho.





| Serviço |



Noite da Beleza Negra do Ilê Aiyê, com Margareth Menezes, Clécia Queiroz e Band'Aiyê

Quando: Sábado, 12, às 22 horas

Onde: Centro Cultural Senzala do Barro Preto – Curuzu

Quanto: R$30 (pista), R$50 (camarote) e R$100 (camarote vip)

Informações: 2103-3400 - ileaiye@ileaiye.org.br

