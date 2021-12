Ilê Aiyê comemora 46 anos na Senzala do Barro Preto

O Ilê Aiyê está completando 46 anos nesta sexta-feira,1, e para marca a data uma festa será realizada na Senzala do Barro Preto, no Curuzu, a partir das 21h.

A programação musical conta com Movimento do Beto e Catadinho do Samba, além da anfitriã Band'Aiyê. Os ingressos podem ser adquiridos no local do evento e Boutique no Pelourinho, e custam R$30 ou, para quem desejar ter acesso ao camarote, R$50.

