Ildásio Tavares lança sonetos com temática moderna

livro do francês Charles-Pierre Baudelaire (1821–1867), As Flores do Mal, que instaurou o modernismo na poesia, utilizando a fina-flor da literatura para expor temas indigestos, é o principal interlocutor do novo trabalho do veterano poeta Ildásio Tavares, que lança o livro As Flores do Caos, nesta quinta-feira, 4, às 19 horas, na Santa Pizza e Forneria.

“A humanidade talvez tenha tido o auge do caos no Século XXI com a bomba de Hiroshima, o aparecimento da Aids, o aumento da violência, coisas que nascem do estrume, mas são fertilizantes sociais. O sentimento deste homem moderno eu transformei em poesia e aparece, de forma destilada, no livro”, aponta Tavares.

A tirar pelo lançamento em terras lusas, feito em maio – uma vez que a edição é da portuguesa Labirinto – a noite de hoje promete ser animada. “Os portugueses são formais, mas quebrei a solenidade propondo que a plateia declamasse as poesias. Afinal, quem fala pelo poeta são seus poemas. Com os livros entre o público, fomos até meia noite discutindo os sonetos”.

Em oito capítulos, a obra apresenta um total de 68 poesias do autor, novas e já publicadas inclusive os IX Sonetos da Inconfidência, produzido “como quem faz uma tese de doutorado”, sob a orientação do amigo mineiro Fábio Lucas, que conhece a fundo a Inconfidência Mineira. “Ele dava o recheio e eu fazia o bolo”, brinca.



Caixa Cega - O maior desafio foi tratar de temas tão modernos em uma das formas mais perfeitas, mas também uma das mais antigas do fazer poético. “Ainda garoto, fazia soneto como jogador de várzea que pisa sem querer na bola, que chuta e manda para fora. Com o tempo, observei que não adianta fazer como muitos poetas contemporâneos, que não inovam e fazem mal o que foi feito no passado por Camões, Shakespeare e Vinícius de Moraes”.



Para não apanhar dos poetas que executaram sonetos com maestria, Tavares teve a coragem de dessacralizar a forma clássica e propor algo novo. “O soneto é uma caixa cega que pode render um bom som a depender da capacidade de o autor tocar”, compara.



Para quem já avisou certa vez que publicar é perder um poema, Tavares está mais desprendido que nunca para provocar um novo verso em cada leitor.



| Serviço |



Evento: Lançamento de 'As Flores do Caos', livro do poeta baiano Ildásio Tavares

Local: Santa Pizza e Forneria - R. Feira de Santana, 354, Parque Cruz Aguiar, Rio Vermelho

Dia/Hora: Quinta-feira, 4, às 19h





adblock ativo