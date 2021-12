Igor Kannário se diz prejudicado por contrato com produtora

Em seu melhor momento, Igor Kannário alega não ter carro, casa nem 'um conto no bolso'. Parece piada? Segundo ele e seu advogado, é a mais pura verdade e fruto de um contrato 'draconiano'. "Sabe o que é um contrato draconiano? Leonino? É isso que esse menino sofre", diz o defensor, referindo-se ao cantor.



Nesta sexta-feira, 24, ambos visitaram a redação de A TARDE para dizer que o contrato assinado por Kannário com a Showmix Produções em abril do ano passado é abusivo e contraditório. A empresa recebe 35% do valor bruto, mas eles acham mais justo que seja descontado do líquido.



Além disso, todos os custos de remuneração, hospedagem e transporte de 33 pessoas ficam por conta do cantor. Igor não sabe precisar quanto embolsa mensalmente, já que depende da quantidade de shows que ele faz, mas dá um exemplo. "Se o show custa R$ 150 mil, no fim das contas eu só embolso 11 mil, porque são 33 pessoas que eu tenho de pagar. Os músicos da banda, hospedagem, tudo é comigo. É uma máquina de fazer dinheiro? É. Eles fazem, mas o tiram logo de mim", diz.



Alega pressão



Questionado por que assinou um contrato com o qual não concordava, o cantor diz: "Primeiro, eu fui obrigado a voltar porque eles me perseguiam. Eu saí por livre e espontânea vontade e eles embargavam o meu show. Tomei decisões debaixo de pressão e ameaça. Quando se é leigo, as pessoas se aproveitam", justifica.



Ainda de acordo com o cantor, ele procurou a Showmix Produções para negociar o contrato atual, mas os proprietários Lucy Bonfim e Beto Bonfim teriam se recusado. "Eu tentei conversar, mudar esse contrato, mas eles disseram que não e que era para eu buscar as vias judiciais. Foi o que eu fiz", afirma.



Kannário receia ter a sua carreira interrompida novamente. "Da outra vez um juiz embargou tudo quanto foi show meu. Não quero que isso aconteça de novo, não quero ficar sem poder cantar. Todo mundo tem dinheiro nessa história e quem não tem um real no banco sou eu", diz. Além disso, ele não tem mais interesse nos serviços da Showmix. "Minha intenção maior é quebrar o contrato. Mesmo que o outro lado queira negociar, eu não quero, não me interessa mais. O lance é cada um seguir a sua vida", deseja.



Enquanto o advogado de Kannário analisa qual medida judicial tomar, ele amarga as consequências. "A pensão da minha filha eu só posso pagar R$ 700, ainda não dei uma casa para a minha mãe, o meu carro eu perdi para o Detran porque não tinha dinheiro para tirar do pátio e ele foi leiloado, e ainda moro de aluguel. Isso faz algum sentido? Você já viu isso em algum lugar?", questiona. Procurados, Lucy e Beto Bonfim não quiseram comentar o caso.



Igor Kannário, ainda à frente da Bronkka, saiu da Showmix Produções arbitrariamente. Acabou voltando em abril de 2014, após a produtora entrar com uma ação que suspendeu todos os seus shows em carreira solo. De volta, ele negociou a primeira multa do distrato que fez da Bronkka e assinou o referido contrato, que hoje considera abusivo. "Não consegui me reerguer sozinho, sofri perseguição, não tive saída". Se quebrar novamente o contrato, ele terá de pagar multa de

R$ 1 milhão. "Eu quis me livrar de um problema e acabei vendendo a minha alma pra o diabo. Eu não tinha pra onde ir, ou assinava, ou ficava embargado, sem poder cantar, que é a única coisa que eu sei fazer".

adblock ativo