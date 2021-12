Igor Kannário comemora aniversário com arrastão na Liberdade

O cantor Igor Kannário celebrou seu aniversário no último dia 29, porém a festa aconteceu no domingo, 1º de dezembro no bairro da Liberdade, num arrastão que se estendeu até a Lapinha.

Nascido e criado na Liberdade, Igor estava realmente em casa. Durante toda o trajeto, parou e conversou com o povo, reviu amigos de infância, brincou com comerciantes e relembrou histórias em cada rua que passava.

O Príncipe do Guetto estava visivelmente emocionado por realizar o sonho de tocar no bairro dez anos depois. Acompanhado da sua filha, Laura, e da esposa, Laisa Mattos, fez uma festa para família. Milhares de pessoas fizeram do domingo à tarde, um dia especial.

Foram mais de quatro horas de música, com um repertório atualizado e a sonoridade característica típica do pássaro cantor. A música Maloqueiro Ousado é sua aposta para o carnaval 2020 e já está na boca do povo.

