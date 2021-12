IGHB comemora com festa 120 anos de fundação

Órgão cultural mais antigo do Estado, o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB) comemora, nesta terça-feira, 13, 120 anos de fundação. A festa comemorativa contará com apresentação do violonista costarriquenho Mario Ulloa, que homenageará Dorival Caymmi, além da entrega do Diploma do Mérito e Medalha Bernardino de Souza.

Segundo a presidente da instituição, professora e historiadora Consuelo Pondé de Sena, além da posse de novos associados a programação inclui homenagens aos sócios falecidos, lançamento de livro sobre a história do IGHB e entrega do Diploma do Mérito e Medalha Bernardino de Souza.



Serão contemplados com a Medalha do Mérito o deputado federal Antônio Imbassahy, o acadêmico e professor Edivado Machado Boaventura, o advogado João Maurício O. W. Araújo Pinho e os empresários Geraldo Dannemann e Victor Gradin.



Heroísmo



"Este instituto importantíssimo se mantém ao longo deste tempo de forma heroica", afirma Consuelo Pondé, que explica que o IGHB é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público ou OSCIP. Ela diz que o governo vem ajudando a casa e que tem esperança que a prefeitura, nesta gestão, também ajude à instituição.

Consuelo lembra que o IGHB é o guardião do Pavilhão 2 de Julho, localizado no Largo da Lapinha, onde estão os dois principais símbolos da maior festa cívica do país: o Caboclo e a Cabocla, ícones da participação popular nas lutas pela independência da Bahia.



O Instituto Geográfico e Histórico possui a maior coleção de jornais, datados desde o século 19 até a atualidade, além do maior acervo cartográfico do Estado, o que permite à sociedade conhecer a origem dos atuais 417 municípios baianos.



Na Biblioteca Ruy Barbosa, cerca de 30 mil títulos, incluindo obras raras, estão à disposição de pesquisadores. Os títulos estão disponíveis em cadastro online através do site www.ighb. org.br.

Lançamento de livro

Hoje também será lançada a obra Instituto Geográfico e Histórico da Bahia - Origem e Estratégias de Consolidação Institucional (1894 - 1930), resultado da tese de doutorado do pesquisador Aldo José Morais Silva. A publicação foi apresentada ao programa de pós-graduação da Ufba em 2006 e lançada pela Universidade Estadual de Feira de Santana - Uefs no ano passado.



Consuelo afirma que o IGHB está lutando pela realização do VI Congresso de História da Bahia, previsto para acontecer em setembro. Os outros congressos tiveram participação de estudiosos de outros países. Ela adianta que o tema será Bahia, Festa e Comida.



Antes, entretanto, no dia 27, acontece o seminário internacional Portugal e Brasil: interfaces entre história, memória e patrimônio. Já entre os dias 28 e 29 será a vez de um curso sobre iconografia musical.

