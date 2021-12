IFÁ e Anelis fazem dobradinha pós-Festa de Iemanjá

A Festa de Iemanjá deste ano foi marcante para o IFÁ e para quem assistiu ao show do grupo. Na rua da Paciência, no Rio Vermelho, o conjunto instrumental apresentou para uma multidão de milhares de pessoas energizadas as suas músicas e recebeu no palco as cantoras e compositoras Anelis Assumpção, Xênia França, do grupo Aláfia, e Larissa Luz para curtas, porém impactantes, participações especiais.

A conexão sonora entre os integrantes e Anelis foi tamanha que esta semana o grupo anunciou o show IFÁ Convida Anelis Assumpção, que acontece neste sábado, 11, às 20h, no Largo Pedro Archanjo, Pelourinho.

“Vimos que o som dela tinha tudo a ver com o nosso e conversamos para repetir essa dobradinha. Foi aí que surgiu a ideia de fazer o show com a participação dela com o tempo maior de apresentação”, conta Jorge Dubman, baterista da IFÁ, que no ano passado foi convidado para acompanhá-la no espetáculo Legalize It, dedicado ao álbum de Peter Tosh.

Interseção

Anelis vai cantar acompanhada pelo IFÁ músicas dos seus dois discos, Sou Suspeita, Estou Sujeita, Não Sou Santa (2011) e Anelis Assumpção e os Amigos Imaginários (2014), além de clássicos de Tosh.

Antes o grupo faz o roteiro que mistura o seu recente trabalho, Ijexá Funk Afrobeat, lançado no ano passado pelo Natura Musical, e o EP de estreia. “Esse show é especial. Vamos ter a experiência de ir colocando as músicas do disco e sentir a reação do público, que tem sido ótima”, diz Átila Santtana, guitarrista.

O músico identifica muitos pontos comuns entre os trabalhos do grupo baiano e da artista de São Paulo. “Ela é uma das compositoras mais ativas da nova música brasileira, e sempre ligada à música negra. Percebemos, por exemplo, uma forte influência do reggae e nisso também combinamos perfeitamente”, afirma.

Circulação

Com álbum elogiado pela crítica baiana e brasileira, presente em várias listas de 10 melhores, e shows frequentes e lotados em Salvador, o IFÁ pretende alçar novos voos em 2017. Segundo Átila, existem propostas para o grupo se apresentar em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina. Porém, as datas ainda não foram fechadas.

“Assim que estiver definido vamos informar. Estamos na fase de divulgar o nosso novo disco, entrar em contato com os produtores das casas e dos festivais para que possamos tocar em outros estados e ganhar a simpatia do público que ainda não nos conhece” explica.

Por enquanto, o conjunto se ocupa com os espetáculos na cidade e os preparativos para o lançamento do LP de Ijexá Funk Afrobeat, que chegará às lojas em breve. O CD já está à venda.

“Em Salvador o público tem sempre comparecido com uma energia incrível, é sempre uma honra tocar em nossa cidade e sentir que a galera faz questão de ir aos shows. E dessa vez tem Anelis para abrilhantar ainda mais”, completa Átila.

