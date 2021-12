IFÁ Afrobeat comanda homenagem a Fela Kuti

A aproximação sonora entre Nigéria e Bahia tem raízes profundas e ancestrais. De alguns anos para cá, o vínculo tem sido reiterado por artistas e bandas da cena musical contemporânea de Salvador. Uma delas é a instrumental IFÁ Afrobeat, que vem apresentando um som autoral inovador, suingado e potente na cidade.

O grupo foi aprovado em edital do projeto Natural Musical, gravou no estúdio do Ilê Ayiê no primeiro semestre deste ano e em breve coloca no mundo o seu primeiro álbum, Ijexá, Funk, Afrobeat. Enquanto isso, faz shows na capital baiana e fora do estado.

O próximo ocorre neste sábado, 15, às 20h, no Largo Pedro Archanjo (Pelourinho) e celebra o aniversário de Fela Kuti, músico e ativista nigeriano que morreu em 1997, uma das referências da banda. O evento é a terceira edição do Fela Day, com IFÁ e os convidados Nelson Maca, Ráiden Coelho, Sistema Kalakuta e Okwei Odili.

“Celebrar é uma ótima maneira de homenagear um artista da música. E Fela fez isso ao longo de toda carreira e seguimos esse exemplo: promover um evento onde podemos conciliar entretenimento e ativismo”, diz Fabrício Mota, baixista da banda.

O roteiro do show vai ter músicas de Fela Kuti com novos arranjos e também do repertório autoral da banda. “A ideia é provocar essa percepção do quanto a música de Fela influencia nossa maneira de compor”, explica.

Segundo Jorge Dubman, baterista, as clássicas Water No Get Enemy, Zombie e Colonial Mentality não podem faltar no Fela Day. “São temas muito fortes liricamente falando, e em versão instrumental também”, opina.

A banda recebe convidados que também possuem forte elo com as sonoridades de matriz africana. Todos, para além do afrobeat, fazem essa ligação ancestral em seus trabalhos.

“Um diferencial desta edição é o diálogo com a poesia nas intervenções de Nelson Maca. Outra presença indispensável é Okwei Odili, força feminina no palco e que traz uma leitura atualizada da música negra produzida na Nigéria atual. E o Sistema Kalakuta é genial”, diz Fabrício.

Ele faz questão de afirmar a importância do Fela Day para a banda. “É um motivo de orgulho e uma responsabilidade. Afinal, afrobeat é música de afirmação, informação, luta, entretenimento, reflexão e movimento”, completa.

