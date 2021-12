Ídolo dos anos 80, Corey Haim morre de overdose

Ídolo dos anos 80, o ator norte-americano Corey Haim, 38 anos, foi encontrado morto em seu apartamento na manhã desta quarta-feira, 10, em Los Angeles. Segundo o site do canal "Fox News", a morte dele teria sido provocada por uma overdose acidental.

Corey Haim fotografado em março do ano passado, e na adolescência

A polícia de Los Angeles começou as investigações onde foi encontrado o corpo do artista. De acordo com informações das redes de TV, a mãe dele estava no local antes mesmo dos agentes chegarem. O corpo de Haim foi encaminhado ao Centro Médico St. Joseph, em Burbank, na Califórnia.

Comenta-se que ele tentava há anos se curar de uma dependência química e batalhava a recolocação no meio artístico dos Estados Unidos. Haim chegou, inclusive, a publicar anúncio com suas fotos, em busca de emprego.

O ator trabalhou em filmes como "Sem Licença Para Dirigir", "Os Garotos Perdidos", “O Romance de Murphy” e em “Quando se Perde a Ilusão”. Em 1995, ficou conhecido por namorar com Victoria Beckham.

