Icba e Dimenti desenvolvem residências artísticas

O fluxo de artistas nacionais e internacionais na capital baiana será mais frequente. Com a chegada do alemão Manfred Stoffl em Salvador, para dirigir o Goethe-Institut/Instituto Cultural Brasil Alemanha (Icba), o espaço se transformará em polo catalisador de novas linguagens através de um programa de residências artísticas.



Mesmo que as reformas de adaptação (como a construção de apartamentos) só sejam finalizadas no mês outubro, as ações já vão começar. O grupo Dimenti foi instituído como residente da casa e começará as mobilizações neste mês.

O diretor e coreógrafo Jorge Alencar, um dos artistas-coordenadores do Dimenti, explica que as conversas que desembocariam no programa começaram em novembro de 2015, no Encontro de Residências Internacionais (Goethe/Icba).

"Eu e Neto Machado fomos incumbidos de pensar toda a programação, além de mediar o evento que reuniu nomes nacionais e internacionais. O Dimenti tem perfil de ocupar ambientes pouco convencionais e articular atividades para além das nossas obras", afirma.

As trocas entre o Goethe-Institut/Icba e Dimenti foram iniciadas em 2010, quando o grupo usou o ponto como QG do IC - Encontro de Artes e depois passou a ocupar uma sala administrativa no local.



"Não é mais um jeito de habitar com um escritório no Goethe. Temos agora foco na concentração artística. Vamos desenvolver ações de gestão, comunicação e curadoria".

Labirintos da memória

O marco do novo momento da parceria acontecerá hoje, às 20 horas, com a exibição do curta-metragem Minotauro - Viagem Ao Labirinto do Corpo, dirigido pelo artista multimídia Leonardo França. Ele conta que a ideia para o vídeo surgiu do desejo de revisitar algumas de suas memórias da infância.

O vídeo, com duração de 22 minutos, é protagonizado pelo intérprete Eduardo Gomes e conta com artistas locais. "O curta explora os labirintos de sensações do personagem. Crio obras que ficam nas fronteiras entre dança, performance e cinema", detalha o diretor.

Ainda sem datas definidas, as próximas atividades serão as peças Desastro (Neto Machado) e Souvenir (Jorge Alencar), além de sessões de outros filmes de Leonardo França: IFÁ (2014) e Laje do Céu (2012).

Minotauro - Viagem Ao Labirinto do Corpo / Hoje, às 20h / Goethe-Institut (ICBA) / Corredor da Vitória / Grátis

adblock ativo