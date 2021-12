Icba apresenta a diversidade de linguagens da mostra Visio.

Os traços são abstratos e as formas ganham novos contornos e dimensões. As fotos buscam objetos casuais que, sob o ângulo preciso, suscitam novas percepções. Os vídeos deixam a linearidade narrativa de lado para brincar com o foco, cores e edição. E mesmo os brinquedos viram suporte para a expressão de uma arte que não cabe em definições.





“Esta é uma cena que vem crescendo. Apesar do grafite, a street art vir ganhando status, ocupando espaços nobres como museus e galerias, ainda existe um preconceito. O público precisa ampliar a compreensão, incluir na arte certas linguagens que usam suportes não convencionais”. É o que defende AndreaMay, artista plástica e idealizadora do projeto.

Na mostra, o público baiano poderáconferir trabalhos em fotografia, vídeos, desenhos, gravuras, instalações e performances. Os artistas também aproveitarão a oportunidade para mostrar um pouco do seu processo criativo, produzindo obras durante a exposição e dando ao público a oportunidade de compreender as linguagens trabalhadas por eles.

A ideia é transformar o espaço do Icba em um grande ateliê coletivoabertoaovisitante, oferecendo a quem conferir a mostra a oportunidade de participar das obras em criação. “Vamos mostrar as técnicas, o material usado, para que o público possa conhecer. Nas artes visuais, este trabalho processual tem muito valor. Assim, esperamos que o público conheça a arte como algo que evolui, se transforma no tempo”, explica Andrea May.



Serviço



O quê: Atelies Coletivo Visio.

Quando: sábado, das 14h às 20h

Onde: Icba, na Av. Sete de Setembro, nº 1.809, Corredor da Vitória

Quanto: entrada franca

Mais informações: (71) 3337-0120

