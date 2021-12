I Festa de Arte e Literatura Negra Infantojuvenil tem apresentação online e gratuita

Entre os dias 30 de março e 1º de abril, a I Festa de Arte e Literatura Negra Infantojuvenil vai reunir, em transmissões online, diversas atrações culturais. Por meio das redes sociais e do canal do YouTube próprios do evento, das 9h às 19h, serão realizadas rodas de conversa e mesas literárias, contações de histórias, atividades lúdicas, apresentações culturais de artes integradas, oficinas, encontros com autores, lançamento de livros e feira de livros e brinquedos afirmativos.

Um dos grandes destaques da programação são as apresentações do Programa Neojiba. Em meio às atividades, apresentações dos núcleos de canto coral e da Orquestra Juvenil da Bahia (atual Orquestra 2 de Julho), conhecida mundialmente, encantarão o público com músicas que habitam o imaginário das crianças e jovens a diversas gerações, e também músicas atuais.

Durante os três dias do evento, serão ao todo cinco vídeos de apresentações dos jovens músicos.

