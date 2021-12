Humoristas baianos apresentam show Heróis do Humor

O ator e humorista Guga Walla - o Jair, representante da torcida do Bahia do quadro da TV -, convida dois superamigos, Matheus Buente e Maurício Ramos, ao palco do B23, no Boulevard 161, sábado, 11, às 21h30, no Heróis do Humor. Eles se revezam para combater o mau humor e defender o riso a todo custo. O couvert é de R$20.

As observações pessoais de cada um de situações inusitadas e divertidas se ajustam a cada plateia e, unidas ao espaço de happy hour do B23, são os ingredientes ideais para uma apresentação que vai garantir muita risada e descontração.

