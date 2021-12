Humor com sotaque baiano na web

Produções audiovisuais locais encontram no linguajar da terra - em expressões como "oxe", "man", "vey", "lá ele", "mermão" - e em situações quase absurdas do tipo "só se vê na Bahia" um terreno fértil para fazer humor na internet. Com 120 vídeos publicados e mais de seis milhões de visualizações, a +1! Filmes é a principal produtora baiana do gênero.

Para publicar no mínimo dois capítulos de webséries por semana, sempre às segundas e quartas-feiras às 11 horas, o grupo conta com três pessoas na equipe técnica e aposta na qualidade dos vídeos curtos, no talento de atores profissionais e na linguagem rápida.

Para Fabiano Passos, diretor e roteirista da +1, uma das vantagens do grupo é ter conseguido afinação para fazer comédias de situação "à baiana" e não simplesmente piadas.

"O baiano se vê muito pouco na tela, até mesmo na internet, que é um meio aberto. Não precisamos produzir material com cara do Sudeste. Preferimos ter vídeos com identidade do que tentar alcançar um público nacional sem identidade".

Após um ano de publicação periódica, para criar as webséries, hoje a equipe da +1! trabalha em cima de um argumento e aposta na capacidade de improvisação dos atores. "Criamos com as possibilidades que temos e também corremos atrás de ideias mirabolantes", completa Passos.

Visibilidade e finanças - Para Alan Miranda, a visibilidade proporcionada pela internet é a principal vantagem de trabalhar com o grupo, mesmo que na maioria das vezes seja sem remuneração.

"Os vídeos dão visibilidade para produzir meus trabalhos. No momento que a gente entra em cartaz as pessoas já sabem quem é o artista. Por conviverem com ele no dia a dia na internet, têm interesse em assisti-lo nos palcos também", afirma o bacharel em direção teatral, roteirista e ator profissional.

Ele compara os números dos vídeos com os de Vixe Maria! Deus e o Diabo na Bahia, espetáculo dirigido por Fernando Guerreiro, no qual interpretou o anjo Gabriel. Em 5 anos de sucesso, a peça foi vista por 175 mil pessoas.

"No YouTube, em 24 horas, nosso vídeo mais novo teve 22 mil views. Em uma semana, você tem um número que no teatro só consegue em cinco anos, ficando em cartaz com casa cheia de quinta a domingo".

Desde 2010, para levantar verba e produzir as séries, a +1! fez vídeos institucionais, ganhou dois editais e conta também com a remuneração do YouTube.

"Para conseguirmos mil dólares, precisamos de um milhão de views. É um valor muito baixo, justo na lógica do YouTube, mas não é suficiente para bancar uma produção por si só. Mas essa é a única certeza que a gente tem hoje", diz Fabiano Passos.

A +1! FIlmes encara o trabalho que faz como um investimento , de olho no grande potencial do mercado e se inspira n o sucesso do modelo comercial do grupo Porta dos Fundos. Eles já produziram vídeos patrocinados por uma franquia de produtos naturais e uma loja de roupas.

"A arte dialoga com o dinheiro sim, mas esse diálogo é uma consequência financeira, não um objetivo. O empresariado baiano ainda é provinciano, não acredita na mídia da internet, não tem essa sacada", diz o ator Pisit Mota.

Neste sentido, a A atriz e produtora Moara Rocha completa: "Conversamos com as equipes de marketing, formadas por jovens que acreditam no fortalecimento da marca e na rentabilidade que os nossos vídeos podem proporcionar. O problema é que os donos das empresas não acreditam ainda".

Música - A música baiana também inspira vídeos humorísticos na web. O vendedor Alex Gama conseguiu mais de 1,5 milhão de acessos no YouTube com vídeos que satirizam o pagode e o arrocha.

"Comecei com uma brincadeira, gravando comentários com o celular e postando no vlog (blog com vídeos). Hoje tenho um equipamento semiprofissional e gravo esquetes. Artistas como Pablo e Leo Kret já participaram", conta. Alex Gama é um dos integrantes da Liga dos Baianos, grupo de blogueiros que se reuniu para fazer vídeos e trocar experiências, e estreia um programa de humor na Bahia FM, amanhã, às 22 horas.

O personagem Onôfre, o Argentino do Arrocha, já era conhecido de apresentações nos ônibus da cidade e ficou famoso quando o hit Pelo Bolsa Família (Bolsa De La Pasión) ganhou um clipe no YouTube.

"É um argentino ingênuo, que dança as músicas sexualizadas sem saber. Procurei pessoas que podiam ajudar e com R$ 400 fiz um clipe no qual gastaria no mínimo R$ 10 mil. Em pouco tempo o vídeo chegou a 30 mil visualizações", afirma Gabriel Bandarra, ator que trabalha há 10 anos nos coletivos. O próximo clipe do argentino vai contar com as participações de Margareth Menezes e Luiz Caldas.



