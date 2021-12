Huck confirma que filho sofreu acidente, foi operado e passa bem

Um dos filhos dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, Benício, de 11 anos, sofreu um acidente enquanto praticava wakeboard, no sábado, 22, na baía de Ilha Grande, no Rio de Janeiro. O adolescente está internado no hospital Copa Star, da Rede D'or, em Copacabana.

>> Filho mais velho de Luciano Huck e Angélica é internado no Rio

De acordo com uma publicação de Luciano no Instagram, o filho já foi operado e passa bem.

O apresentador agradeceu as manifestações de carinho nas redes sociais.

As primeiras informações divulgadas pelo hospital indicavam que o filho mais velho do casal, Joaquim, de 14 anos, teria sofrido o acidente, o que não se confirmou depois, com as informações do próprio pai.

Na tarde do sábado, 22, Luciano publicou no Instagram uma série de vídeos sobre o passeio de lancha com os filhos Joaquim, Benício e Eva.

