HQ Lavagem reafirma a versatilidade do paraibano Shiko

O ambiente do mangue, de terreno movediço e vegetação entrelaçada sugerindo formas sinistras, tem se mostrado bastante fértil para autores de terror brasileiro. Depois do filme de zumbis Mangue Negro (2008), de Rodrigo Aragão, a HQ Lavagem, do paraibano Shiko, traz outra abordagem para este cenário lamacento.

Curiosamente, a HQ fez o caminho inverso do costumeiro: trata-se de uma adaptação do curta-metragem homônimo dirigido pelo próprio Shiko, Menção Honrosa do Júri Jovem no Curta Cinema 2011 - Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro.

De narrativa ágil e essencialmente visual, Lavagem mostra um casal paupérrimo que vive isolado em um barraco no meio do mangue em uma ilha. Eles mal se comunicam, embrutecidos pela pobreza e pelo ambiente selvagem em torno.

Cada qual, porém, tem seu refúgio: ela, na religião evangélica e nas fugas extra-conjugais durante idas a igreja. E ele, no chiqueiro onde cria porcos, com os quais conversa.

Uma noite, recebem a visita inesperada de um pastor, cujo característico poder de persuasão sobre mentes menos sólidas levará a um desfecho para lá de sangrento.

Versatilidade

Esse fiapo de roteiro é desenvolvido às últimas consequências por Shiko, um quadrinista que vem despontando como talento a ser acompanhado, dada a sua versatilidade narrativa e de traço.

Versatilidade que pode ser verificada em outra obra sua recentemente publicada: a graphic novel Piteco: Ingá, da série Graphic MSP, de Maurício de Souza.

Nela, Shiko pega o clássico personagem cômico da idade da pedra criado por Maurício e o transforma em um herói pré-histórico brasileiro, na melhor tradição de um Tor (do mestre Joe Kubert, 1953) ou Turok: Dinosaur Hunter (Dell Comics, criado em 1954).

Escrita, desenhada e pintada em aquarela pelo paraibano, Piteco: Ingá, é uma das melhores HQs da inovadora série de graphic novels de temática mais adulta lançada pelo criador da Mônica.

Pena que, a exemplo do Astronauta de Danilo Beyruth e da Turma da Mônica de Vitor e Lu Cafaggi, Piteco ainda não teve uma continuação anunciada por Maurício de Souza.

adblock ativo