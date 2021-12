HQ homenageia os vinte anos do longa "Pulp Fiction"

Quadrinistas brasileiros criaram HQ para homenagear as duas décadas do aniversariante do mês, o filme "Pulp Fiction", de Quentin Tarantino. O longa recebeu sete indicações ao Oscar e é considerado um dos clássicos do cinema moderno.

Cerca de 15 artistas colaboraram para a criação da obra, que conta com desenhos das principais cenas do longa. Toda terça, quinta e sábado, uma nova cena é divulgada por um artista diferente na página do HQ no Facebook, o Pulp Fiction 20 anos.

Segundo o organizador do projeto, Marcus Rodrigues, em entrevista ao UOL, uma versão online para leitura e download com alguns extras estará disponível no final de novembro.

