HQ baiana Cidade-Motor é lançada nesta sexta

A HQ Cidade-Motor, assinada por Camilo Fróes, Moreno Pacheco e Bruno Marcello, tem laçamento baiano na sexta-feira, dia 29, na RV Cultura e Arte - Avenida Cardeal da Silva, 158, Rio Vermelho -, às 18 horas.

O projeto é publicado pelo selo editorial da RV Cultura e Arte, que aposta no talento de autores baianos e na força de histórias locais, e é apoiado pelo Fundo de Cultura da Bahia, mecanismo de fomento à cultura gerido pelas secretarias de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) e da Fazenda (Sefaz).

Cidade-Motor retrata uma Salvador distópica que se torna pano de fundo para uma narrativa policial onde os carros viraram casa, o trânsito virou a vida, e a cidade se transformou em via para automóveis. Nesse ambiente, o destino do policial Celso se cruza com o de Moema, jovem da classe média empobrecida. E o desfecho desse encontro passará pelas mãos de um grupo radical clandestino que busca medir forças com o poder público de um futuro nem-tão-distante.

As experiências de trânsito dos roteiristas Camilo Fróes e Moreno Pacheco foram ponto de partida para a criação de uma cidade futurista dominada por automóveis, onde a disputa de espaço e de poder que acontece nas vias públicas ganha uma nova importância. Uma crônica que supera o presente, com doses de governo corrupto, periferia pobre e personagens tentando encontrar e manter alguma ordem em meio ao caos.

Serviço:

Lançamento da HQ Cidade-Motor

Quando: sexta (29), às 18h

Onde: RV Cultura e Arte - Av. Cardeal da Silva, 158, Rio Vermelho.

Preço de capa: R$ 19,90

Entrada gratuita

