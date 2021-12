House of Cards, série do Netflix, terá 3ª temporada

A série House of Cards terá sua terceira temporada garantida antes mesmo da estreia do segundo ano, que vai ao ar no dia 14 de fevereiro no Netflix. Em evento realizado na terça-feira, 04, a atriz Robin Wright anunciou que começam em breve as gravações de uma nova sequência de capítulos.

Criado por David Fincher e escrito por Beau Willimon, o drama político causou uma pequena revolução no mundo da televisão por ser uma produção de alta qualidade feita exclusivamente para a internet. Exibida pelo Netflix, o programa logo teve reconhecimento também nas premiações, rendendo ao serviço de transmissão online o primeiro Emmy para programa feito para a web.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

