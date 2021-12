Homens de Bem mistura música e cidadania no São Brás

No lugar de um palco, um ponto de ônibus. É lá onde se apresenta a banda Homens de Bem, criadora do projeto que revitalizou o ponto de ônibus do Conjunto São Brás, na Federação.

Integrada por Fernando Lima, Luiz Pimentel e Samuel Meireles, a banda se apresenta quinzenalmente aos domingos, de forma gratuita, para os moradores do bairro e quem mais quiser ouvir.

Clima de paz

Durante o evento, moradores, curiosos e passantes se juntam para ouvir música, beber no barzinho da rua ou confraternizar com a família.

Consuelo Jesus, moradora da Federação há mais de 30 anos, aprovou a iniciativa dos rapazes. "É bom porque é um bairro que não tem nada, é bem quieto. Estou gostando, o clima é tranquilo", afirma.

Já Maria Aparecida, aposentada, veio da Vila Laura pela segunda vez para ouvir música ao vivo e curtir o domingo com tranquilidade. "Se todo bairro tivesse um som de qualidade como esse, seria bom. Todo mundo é amigo aqui. O clima é de paz", comenta a senhora.

Sérgio Serravalle, empresário, é frequentador do Zanzibar, e durante o trajeto até o restaurante notou uma movimentação diferente pelos arredores. "Já tinha visto essa movimentação outras vezes, mas hoje parei para ver do que se tratava. Achei bacana".

Iniciativa

A banda Homens de Bem gravou um álbum com músicas autorais e não encontrou oportunidade de tocar em casas de show. Foi assim que surgiu a ideia de revitalizar o ponto de ônibus do bairro em que moravam e realizar ensaios ali mesmo, para quem passasse.

"Revitalizamos o ponto junto com a comunidade, o local estava abandonado, escuro, reformamos, pintamos", afirma Cássio Lima, produtor. Eles conseguiram apoio da prefeitura, da Transalvador e da Sucom. A vontade é de expandir o projeto para outros pontos de ônibus abandonados e praças, aliando música, arte e cidadania.

