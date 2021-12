Homenagem a Toquinho no Som Brasil tem Paulo Ricardo e Malu Magalhães

O “Som Brasil” homenageará Toquinho neste mês. Cinco músicos, entre eles Paulo Ricardo, Maria Creuza, Leo Gandelman, Glauco Lourenço, Ana Costa e Mallu Magalhães, participarão do atração, exibida nesta sexta-feira, 27, após o “Programa do Jô”. O cantor, compositor e violonista participará da homenagem, cantando sozinho e em dueto com os convidados.

Além de música, o programa apresentado pela atriz Camila Pitanga relembrará um pouco da história de Toquinho, paulista que aos 14 anos começou a aprender violão e a se apresentar em faculdades e colégios. Um trabalho em 1986 com Chico Buarque lhe rendeu a primeira canção gravada: “Lua Cheia”. Com Vinícius de Moraes, compôs 130 canções e lançou 25 álbuns.



Programa – Escrito por Flávio Marinho e Rafael Dragaud, o “Som Brasil” tem direção-geral e de núcleo de Luiz Gleiser e direção de Cacá Silveira. A produção musical fica por conta de Guto Graça Mello, PH Castanheira e Ricardo Leão, e a coordenação musical é de Wagner Faria.





