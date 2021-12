Homem aproveita barrigão, faz ensaio 'grávido' e fotos viralizam

A poucos meses do nascimento do filho, o norte-americano Nick Roberts fez um ensaio de ‘grávido’ e apresentou as fotos aos convidados no chá de revelação do sexo bebê, que ocorreu em junho deste ano.

"Era meu direito ao menos parecer uma grávida, então comprei alguns lanches do McDonald's e fui para a sessão de fotos", relatou em post no Facebook, que já tem mais de 130 mil curtidas e ultrapassou os 91 mil compartilhamentos. As fotografias foram feitas por Stephen Cwiok, fotógrafo e amigo de Roberts.

Nas imagens, Roberts faz poses semelhantes às das grávidas nos tradicionais ensaios. A diferença, no entanto, é que ele segura embalagens do McDonald's, cuja comida lhe serviu para aumentar a barriga. À agência de notícias AP, o pai disse que as fotos foram difíceis porque ele e seu amigo não paravam de rir.

A namorada de Roberts, Brianna Magee, também riu muito. Ela contou à TV local WHDH-TV que a cada foto que via ela ria mais.

