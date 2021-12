Homem - Aranha chega a Salvador em turnê inédita pelo Brasil

O espetáculo 'Homem-Aranha Ação e Aventura' que chega à capital baiana em turnê inédita no país, será apresentado no Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, na sexta - feira, 22, às 15h30; sábado ,23, e domingo, 24, em duas sessões: 15h30 e 18h30. Os ingressos custam entre R$ 80 e R$ 140 e já estão à venda na bilheteria do TCA, das 12 às 18 horas, e no balcão do TCA nos SACs dos Shoppings Barra e Iguatemi.









