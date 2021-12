Holiday Festival é cancelado em Salvador

O Holiday Festival, que iria acontecer neste domingo, 5, no Parque de Exposições de Salvador, foi cancelado na noite desta sexta-feira, 3.

De acordo com um comunicado da On Line Entretenimento, produtora do evento, o cancelamento aconteceu "em virtude de problemas operacionais e burocráticos".

Quem comprou ingressos para a festa, que reuniria Gusttavo Lima e Claudia Leitte, dentre outros, pode ir ao ponto de venda onde adquiriu os bilhetes para ser ressarcido do valor.

