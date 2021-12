“Hoje eu sou uma pessoa mais amorosa, por isso eu não pegaria em armas”

“Eu sou uma mulher do século XXI”. Em 1969, Helena Ignez proferia essa frase na pele de Ângela Carne e Osso, mítica personagem que ela viveu em A Mulher de Todos, de Rogério Sganzerla. Era o auge do Cinema Marginal e Helena era a musa do movimento que começou com o clássico O Bandido da Luz Vermelha (1968).

Mas a luz de Helena Ignez já brilhava antes em uma Bahia efervescente. E continua brilhando até hoje, aos 74 anos, porque não para de trabalhar. Tem assumido a função de diretora – lançou ano passado Ralé, seu último long a –, além de continuar seu percurso de atriz de cinema e teatro, iniciado ainda muito jovem em Salvador, onde nasceu. Foi casada com Glauber Rocha – com quem fez o curta Pátio (1959), estreia dos dois no cinema –, mas teve seu grande parceiro de vida em Rogério Sganzerla. Não à toa dois diretores faróis do cinema brasileiro.

Agora, Ignez recebe uma homenagem da 20ª Mostra de Tiradentes onde, a partir desse ano, será instituído o prêmio Helena Ignez para a melhor contribuição artística de uma mulher em qualquer função cinematográfica: seja na direção, roteiro, fotografia etc. Ignez conversou com A TARDE sobre sua trajetória e rememora momentos importantes de sua carreira.

Você se reconhece nessa frase de A Mulher de Todos como uma mulher à frente do seu tempo?

Eu reconheço o filme nessa fala, que estava se jogando para o futuro. Acho que foi uma espécie de profecia, de ser um filme que abriu perspectivas especialmente sobre meu próprio pensamento. Tem um tanto de inusitado e ao mesmo tempo é real, porque a Ângela Carne e Osso [personagem de Ignez] não é uma mulher normal, ela é atirada no tempo como uma vampira histérica, uma devoradora de homens, a inimiga poderosa dos homens. Tem toda uma carga extremamente interessante, provocadora, e que eu vivenciei completamente. Não considero em absoluto uma criação de Rogério, mas uma criação nossa. Não foi uma imposição de uma visão masculina sobre uma personagem.

E como era esse processo de construção dos filmes com vocês dois?

O que havia, na minha relação com Rogério, era uma vontade de destruir o velho, no sentido do reacionário, do que está endurecido pelo tempo, que não tem mais porosidade para a vida. Isso é muito forte. E eu acho que daí deu certo, era algo muito forte em nosso pensamento, e que ele já trazia com uma precocidade extraordinária. Com 20 anos ele já falava que era um momento em que a mulher se colocava com mais profundidade que o homem, com maior senso crítico e que a modernidade seria feminina. Ele tirou o protagonismo do “bandido” para botar em uma mulher.

Agora, voltando a Salvador dos anos 1950, quais as melhores lembranças que você tem dessa época?

Uma das coisas que eu mais gosto é de pensar sobre esse momento em Salvador que era de formação. Porque surgiu dali uma intérprete diferente. A formação musical, abrindo as possibilidades da mente para uma arte moderna foi muito importante. Brecht entrou através de Martim Gonçalves, o movimento na dança – se dançava descalço – com o balé do Teatro da Bahia com Yanka Rudzka. Foi uma coisa inacreditável o que aquela geração recebeu em cinco, seis anos, não mais que isso. Essa carga foi extraordinária. A formação de Glauber através do teatro com Lina Bardi. Walter da Silveira especificamente para cinema com o cineclube. Nos anos 1950 a gente já conhecia o neorrealismo italiano, o cinema americano de John Ford, o cinema russo. Um momento de luzes.

E sobre seu encontro com Glauber?

Foi absolutamente maravilhoso. Formou a minha personalidade assim como a dele. Éramos dois meninos, altamente influenciados um pelo outro. E Pátio é isso, é um filme muito híbrido que nós fizemos, e eu tenho uma participação muito forte ali, como tudo que eu fiz. Fiz a coreografia e Pátio é movimento, não é só corpo. Depois houve um rompimento, quase uma tragédia artística. Tônia Carreiro disse: “Como você vai se separar de Glauber, é uma loucura, isso não pode acontecer”. Mas foi.

A separação de Glauber foi um dos motivos que te levou para fora da Bahia?

Foi um rompimento muito forte. Era impossível continuar em Salvador, para Glauber e para mim. Talvez esse escândalo tenha sido bom para a gente porque nos expulsou de Salvador. Eu já tinha tido Paloma e nós nos mudamos para o Rio de Janeiro, em 1963. Eu fiquei sozinha, Glauber com a mãe e Paloma. No começo eu fiquei com Paloma, mas legalmente, escandalosamente, as mulheres não ficavam com os filhos, era uma coisa horrorosa. Exista a “mulher honesta”, todas essas denominações, não existia divórcio, então eu não pude ficar com minha filha.

E esse reinício no Rio?

Eu já tinha feito O Assalto ao Trem Pagador e peças de sucesso. No Rio eu logo ganhei um prêmio como atriz de teatro com a peça Família Pouco Família, dirigida por um espanhol e dirigido por Tônia. Eu entrei no teatrão, o que me segurava, me sustentava.

Foi o momento também de você conhecer Rogério e se jogar nessa nova proposta que surgia, o Cinema Marginal.

Não era tão marginal assim. A Mulher de Todos não tinha nada de marginal, foi um filme que fez um grande sucesso de público. Era cinemão pelo sucesso que fez. Agora, essa transição foi simples, já tinha feito o Bandido, em que já havia a participação da mulher com certa força, mas o papel era menor. Eu estava fora do Brasil e cheguei mais adiante quando o filme já tinha começado.

E por essa aproximação você sentiu rejeição das pessoas do Cinema Novo?

Tinha rejeição sim. Tinha uma história de ter de pedir a Glauber para trabalhar nos filmes do Cinema Novo, achavam que era ele que mandava em tudo. Era difícil ter de pedir a Glauber alguma coisa. E ele nem era esse canalha todo no sentido de machismo mesmo, mas era algo comentado, que isso era uma vergonha para mim. Joaquim Pedro de Andrade, que era mais digno, comentou que era um vexame ter de pedir a Glauber para trabalhar. E não pedia coisíssima nenhum, não tinha isso. Mas Glauber não gostou tanto assim dessa mudança, tinha um ranço, e uma vez ele me falou claramente: “Agora você mudou de turma”. E eu já não era mais da turma. Quando eu comecei a fazer cinema com Rogério, eu sabia que ia haver um rompimento. E tinha pena das consequências que iam cair em cima dele porque o machismo é assassino e capitalista. E houve uma pressão muito grande em cima de Rogério.

Mas representou uma nova fase para você. Como foi construir com Rogério esses primeiros filmes a partir de 1968?

Foi muito grande e forte. Eu trabalhei em muitos filmes e era rapidíssimo. Cheguei a fazer sete filmes em cinco meses. Houve mesmo essa intensidade. E na década de 1970, quando eu já estava indo para a Europa, eu sentia que ali era uma coisa forte, ali estava a origem do verdadeiro movimento. O que iria nascer daquilo não era mais aquilo, era uma consequência. E depois eu observei que houve uma deturpação enorme desse cinema de invenção. A Mulher de Todos gerou pornochanchadas que não têm nada a ver, é o oposto da mulher que dá, que se abre. Nada disso é Ângela Carne e Osso, ela arranca, devora. Depois disso houve um esvaziamento, um desinteresse imenso por esse cinema.

E você enxerga o seu trabalho hoje como diretora como um prolongamento desse fazer cinema?

Eu acredito sim, que é uma continuidade. São filmes que eu estou fazendo hoje, em outro tempo, mas que têm um pensamento desse cinema. Esse pensamento está lá, porém a realização é outra, e há também um amadurecimento. Hoje eu sou uma pessoa mais amorosa, por isso eu não pegaria em armas.

