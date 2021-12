Hoje é o Dia Mundial do Gato; Confira algumas curiosidades sobre o animal

Neste domingo, 17, é comemorado o Dia Mundial do Gato. Como o "bichano" é um dos animais domésticos mais presentes e queridos dos lares brasileiros, o Portal A TARDE presta a sua homenagem reunindo algumas das principais curiosidades sobre os felinos.

A (grande) população felina

Atualmente, existem cerca de 23 milhões de gatos. A expectativa é que o número ultrapasse 30 milhões até 2022, registrando assim, a segunda maior população de pets do mundo. Os dados são da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação.

Influência no bolso

Segundo a rede de supermercado GBarbosa, a venda de ração para gatos representam cerca de 33% do segmento de alimentos PETs. Um gato consome em média, 71 gramas de ração por dia. Nos meses de abril e agosto, a instituição promove um festival PET com descontos nos produtos para gatos.

Pêlos no sofá

De acordo com José Nilton de Paula, gerente de produtos PET da Cencosud Brasil, o número de gatos por residência registrou um grande aumento.

“No início de 2017 somente 10% dos lares tinham três gatos em casa. Há mais de um ano, o mesmo levantamento mostrou que a porcentagem subiu para 16%. A grande proporção ainda são os felinos filhos únicos, que representam 65% dos lares, seguidos dos que possuem apenas um irmão ou irmã com 19%”, explica

O gato Tom é uma das representações mais icônicas do animal na mídia

Paladar exigente

Ainda segundo a pesquisa apontada por José Nilton, o alimento para gato mais vendido no último ano foram as rações úmidas com 12,5%. Em segundo lugar, vem os snacks com aumento de 8,1%. O levantamento mostrou ainda que 33% dos donos de pets optam por itens que vão além do básico, e 21% nunca deixam de comprar algo para seus animais de estimação.

Gatos na telinha

O gato é um verdadeiro artista. E como tal, já foi representado de diversas formas em desenhos, livros e filmes. Do mais caricato como o Tom (do clássico cartoon Tom e Jerry) ao bem-humorado Salem (do seriado "Sabrina, Aprendiz de Feiticeira"), o animal é presença confirmada nas mídias. Como esquecer os famosos Garfield, Frajola, Manda-Chuva, Félix e Gato Mestre?

Sexto sentido

Alguns estudos afirmam que os gatos possuem uma espécie de sexto sentido e assim, conseguem perceber um terremoto com 15 minutos de antecedência.

Divinos felinos

No Egito antigo, os gatos eram tratados como divindade. Isso explica porque a maioria dos faraós era sempre retratada ao lado dos seus felinos.

Todo mundo quer a vida que um gato tem

Como não possuem glândulas sudoríparas, os felinos, acredite, suam pelas suas patas. A limpeza é algo essencial para o bichano. O gato passa mais de 1/3 do dia se lambendo e limpando todo o corpo como garantia da higiene.

Bem blogueirinho

Além de conquistar as telas do cinema e da TV, os gatos também chegaram com força total nas telinhas dos celulares por meio das redes socais. Um dos exemplos mais conhecidos é o perfil "Cansei de ser gato", com o seu carismático "Chico". Divertidas, as legendas das fotos buscam, de modo irônico, imaginar o que o animal diria ao "seu" humano.

O sucesso é tão grande que hoje, com 404 mil seguidores no Instagram, a página já conta com loja virtual de produtos para os felinos. Motivo é o que não falta para amar o gato.

Com loja virtual e tudo, o "blogueiro" Chico é um dos gatos mais famosos da web

