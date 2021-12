Hoje é dia de Jorge

>>Áudio: Jorge Benjor - W Brasil

>>Áudio: Jorge Benjor - A Banda do Zé Pretinho

Para os fãs baianos, um aviso: ele chega a Salvador para animar a festa com show completo, incluindo a presença no palco da tradicional banda do Zé Pretinho. Jorge Ben Jor é a atração principal desta sexta-feira, 14, a partir das 21 horas, no Cais Dourado, Comércio. A noite conta também com o som eletrônico do DJ Bandido e encerramento do cantor Jau, que mescla repertório com antigas e novas canções.

Esta também é a tônica da apresentação de Ben Jor. Impossível o artista subir ao palco longe de hits como Ive Brussel, Chove, Chuva, Que Maravilha, País Tropical, Filho Maravilha, W/Brasil, Jorge de Capadócia e tantas outras. Algumas das canções somam mais de quatro décadas de sucesso, mas o cantor diz que não percebe sinais de cansaço nas letras.

“Canto com muito prazer! Com todo minha energia e alegria. Eu e a banda do Zé Pretinho estaremos aí para animar com repertório bem grande. Pretendo, se me deixarem, fazer mais de 2 horas de show”, diz, em entrevista por e-mail.



A apresentação desta sexta, contudo, também traz um pouco do repertório do mais recente álbum, Recuerdos de Asunción 443, lançado pela Som Livre no ano passado. O trabalho reuniu músicas antigas de Ben Jor, mas desconhecidas do público, como Falsa Magra, Usted Es Mi Marrón Glasé, O Astro e Miss Mexe Gal. As canções estavam perdidas entre os diversos arquivos da gravadora.



“Na verdade, foi idéia da Som Livre. Eles tinham guardadas estas minhas musicas, que estavam inacabadas. Foram me entregando, terminei de fazer e entraram no meu novo álbum”, explica o artista.



Adiamento – A apresentação no Cais Dourado estava marcada para acontecer no dia 11 de outubro. Segundo informações da produção, naquele período o artista passou por uma cirurgia no joelho direito e, sob orientação médica, precisou ficar em repouso por cerca de 20 dias. Os ingressos adquiridos para outubro valem para o show desta sexta.



Jorge Ben Jor esteve em Salvador no final do ano passado, em dezembro, no Festival África-Brasil. Na ocasião, não trouxe a banda do Zé Pretinho e o show completo. O artista também passou pelo Carnaval de Salvador neste ano, em cima do trio elétrico Expresso 2222, no circuito Barra-Ondina, ao lado de Gilberto Gil e Lulu Santos.



Na entrevista, faz questão de deixar de fora qualquer polêmica envolvendo uma possível falta de afinidade com a platéia baiana. “Não lembro disso. Os baianos sempre me receberam muito bem”, frisa.



Em 2008, além de seguir com a agenda de shows pelo País e fora dele (em apresentações no Brazilian Day de Nova Iorque e do Japão), Jorge participou do álbum do amigo Zeca Pagodinho, intitulado Uma Prova de Amor, na faixa Ogum. “Foi um prazer. Recebi o convite direto do meu amigo Zeca. E ainda mais falar a oração do meu santo guerreiro. Foi emocionante”, diz o artista, que sempre faz reverências a São Jorge (Ogum, no Rio de Janeiro).



Depois de Recuerdos de Asunción , o artista pensa em começar a trabalhar em novo projeto, mas ainda não tem definição. “No ano que vem, devido à agenda de final do ano. Vou pensar isso nas minhas férias”.



Jau – Após o show de Jorge Ben Jor, o baiano Jau sobe ao palco. O cantor se apresentou no local em maio, em seguida à apresentação da cantora Maria Rita. Em setembro, esteve no Bahia Café Hall, em noite que também trouxe Marina Lima.



“Vou mostrar uma mescla de músicas conhecidas com inéditas. O velho junto com o novo”, adianta Jau. No repertório entram Topo do Mundo, A Camisa e o Botão, Canto ao Pescador, Já É, Café com Pão, além das novas Calor, Minha Preta, Carne Crua, entre outras.



O cantor já tem nova apresentação marcada na capital baiana. No próximo dia 27, acontece a primeira edição dos ensaios de verão do artista, que vão acontecer às quintas-feiras no Cais Dourado. Para a primeira noite, está confirmada a presença do sambista Jorge Aragão.



Serviço



Jorge Ben Jor e Jau | Sexta, 21h | Cais Dourado (3242-2200) | Av. Jequitaia, 102, Comércio | R$ 50 (pista), R$ 160 (camarote masculino), R$ 120 (camarote feminino)

adblock ativo