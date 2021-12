Histórias e canções de uma diva

Se você, definitivamente, não é carnavalesco e está passando os dias de folia longe dos circuitos da festa, assistindo a filmes, indo à praia ou passeando por aí, aqui vai uma boa dica. Reserve uma tarde ou noite tranquila, reúna gente querida e deixe a cantora e atriz Bibi Ferreira encantar seus olhos e ouvidos com o DVD Histórias e Canções, um espetáculo criado para comemorar os 70 anos de carreira de Bibi e considerado sucesso absoluto de público e crítica.

Abigail Izquierdo Ferreira, mais conhecida como Bibi Ferreira, caminha tranquilamente pelo palco, assim como pela vida. Em junho, essa atriz, que faz parte da história das artes cênicas no País, completa 96 anos de idade. E o que é melhor, em plena atividade e com uma voz impressionantemente potente e afinada. No final do ano passado, a gravadora Biscoito Fino lançou CD e DVD Histórias e Canções, gravado em Belo Horizonte, em 2013, com 58 músicos da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, e com um repertório marcante da carreira de uma diva dos palcos brasileiros.

O projeto tem músicas em português, inglês, espanhol e francês - afinal a filha do ator Procópio Ferreira e da bailarina Aída Izquierdo está nos palcos desde criança e, aos 15 anos, já falava cinco idiomas, influenciada, sobretudo, pela família latina, mãe argentina e uma avó uruguaia.

Repertório

O DVD, que, apropriadamente, começa com a música Malandragem ("...quem sabe eu ainda sou uma garotinha"), numa versão somente instrumental, tem um repertório que homenageia a própria carreira da artista e retrata várias fases de sua vida profissional. Tem, por exemplo, o período dos clássicos hollywoodianos, em que Bibi fala do fascínio pelos musicais da Broadway dos anos 1940 e interpreta músicas que fizeram sucesso no mundo todo, como By a Waterfall, America, My Favorite Things, Nasty Man e Memory.

Logo em seguida, parte para o circuito da América do Sul, mais precisamente o Brasil. É hora de ouvir alguns clássicos do romantismo nacional, músicas que tocavam no rádio nos anos 1950 e 1960, nas vozes de Orlando Silva, Elizeth Cardoso e Ângela Maria, e que marcaram a alma da artista. Bibi faz um apanhado com músicas de Vinícius, Tom Jobim, Dorival Caymmi e outros compositores. Tem Nossos Momentos, Onde Anda Você, Nem Eu, Meiga Presença, As Praias Desertas, Eu Sei Que Vou Te Amar e Sem Mais Adeus.

Ecletismo

A carreira de Bibi é marcada por inovações e, em uma época em que os musicais ainda eram pouco difundidos e produzidos no Brasil, a artista foi a primeira a protagonizar alguns deles, como My Fair Lady, Hello Dolly, Gota d'Água, de Chico Buarque e Paulo Pontes (marido da cantora), e O Homem de La Mancha. Alguns momentos desses musicais são relembrados no DVD e Bibi canta Sonho Impossível, Could Have Danced All Night e Alô Dolly.

Entre uma música e outra, Bibi gosta de conversar com o público e contar histórias sobre sua rica trajetória profissional. Para uma artista com 95 anos de idade e que estreou nos palcos com apenas 20 dias de nascida, na peça Manhã de Sol, no colo da madrinha Abigail Maia, é inevitável que existam centenas de casos e relatos interessantes ligados à sua biografia e, naturalmente, à trajetória do próprio teatro no Brasil.

Um dos momentos mais interessantes e divertidos é aquele em que Bibi conta histórias sobre uma das heranças herdadas do pai, o amor pela ópera, e canta músicas do cancioneiro nacional, como Maracangalha e O Mar, de Dorival Caymmi, além de Palpite Infeliz, de Noel Rosa, em ritmo operístico. E segue cantando as letras de O Teu Cabelo Não Nega, Boneca de Piche, Nega do Cabelo Duro, Nega Maluca e Carinhoso ao som da música de Rossini, do Barbeiro de Sevilha.

Histórias e Canções tem mais de 40 músicas selecionadas e apresentadas através de diferentes arranjos e ritmos. A artista domina, com naturalidade, todos eles, afinal são cerca de 80 anos de uma carreira recheada de grandes espetáculos. Seja cantando ópera, bossa-nova, forró, baião ou até mesmo clássicos da MPB e internacionais, Bibi consegue ter o domínio completo da voz e ainda emocionar o público.

O DVD encerra com a fase, digamos, francesa da artista. Interpretando a cantora Edith Piaf, Bibi rodou o País com o espetáculo Bibi Canta Piaf, sendo aclamada por onde passou. Estão lá Non, Je Ne Regrette Rien, A Quoi Ça Sert L'Amour, La Vie En Rose e L'Hymne a L'Amour, músicas que fizeram muito sucesso na voz de Piaf e que Bibi interpreta magistralmente.

O extra de Histórias e Canções fica por conta do fado Nem às Paredes Confesso, famoso na voz da eterna rainha da canção portuguesa, Amália Rodrigues.

