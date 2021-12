Histórias de recomeço e de muito sabor

Personagem principal do filme A Festa de Babette, Babette vem de longe e precisa recomeçar sua vida. Seu segredo é também sua forma de conquistar o respeito de um vilarejo conservador: o talento na cozinha.



Babettes da vida real, inúmeras pessoas deixam empregos estáveis e carreiras tradicionais para meter a mão na massa (literalmente). Para quem escolheu trocar esquadros, trenas, divãs e planilhas pelo prazer de misturar farinha e ovo, a troca é justa. E ainda rende muitos bons elogios.



Faz muito tempo que Maria Brandão se metia na cozinha da avó para brincar de cozinhar. A lembrança ficou tão adormecida que, moça feita, ela estava prestes a concluir o mestrado em Psicologia em São Paulo quando se deparou com a vontade de cozinhar.



"Ao final do segundo ano do mestrado, quando terminou a minha bolsa de estudos, precisei trabalhar para ter a compensação do dinheiro que ganhava com ela e - já desconfiando do que me daria mais prazer - pedi emprego a um casal de amigos que tinha um restaurante", ela conta, aos 30 anos.



O trabalho era de ajudante de cozinha: fazia calor, Maria ficava todo o tempo em pé e era muita correria. Mesmo assim, a moça se apaixonou. Voltou para Salvador, arranjou outro emprego em cozinha de restaurante e decidiu então montar seu próprio negócio: a Babette Artesanal, em homenagem à moça do filme dinamarquês.



"Queria me dedicar a isto de modo a deixar a coisa com a minha cara, do meu jeito. É uma comida gostosa, bem feita, mas mais com cara do que sai da cozinha da vó na hora do lanche do que de uma comida de restaurante", afirma.



Da cozinha da Babette Maria, saem semanalmente pães, bolos, focaccias e até mesmo um falso panetone de bacon, sucesso no natal dos menos conservadores da cidade.



Construção



Engenheira civil por formação, Evie Nossa, 34, decidiu dar um tempo no trabalho para cuidar das duas filhas pequenas. E foi mesmo por causa delas que descobriu uma nova ocupação: os cupcakes.





