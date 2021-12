História do Esporte Clube Bahia é encenada no teatro

>> Clique e veja e veja outras opções no roteiro de teatro

O espetáculo "A Voz do Campeão" traz a história do Esporte Clube Bahia contada por um torcedor apaixonado. O ator Narcival Rubens protagoniza no teatro as paixões vividas pela torcida tricolor em ocasiões significativas da trajetória do time, desde a sua fundação em 1931 até os dias atuais. A peça estreia no sábado, dia 22 de janeiro, no Teatro Sesc Casa de Comércio, onde faz temporada inicial sempre nos finais de semana, às 20h.



O teatro se une ao torcedor baiano para comemorar os 80 anos de fundação do Esporte Clube Bahia, completados no dia 10 de janeiro, e a subida do time para a 1ª divisão.



No texto da peça, construído pelo diretor Edvard Passos e João Alfredo Reis, o público poderá conferir momentos marcantes do time, como a conquista do primeiro campeonato brasileiro, em 1959, e a rivalidade entre o Bahia e o Vitória, acirrada no período entre 1973 e 1979, quando o tricolor foi seguidamente campeão baiano e a ascensão do time à série A.

