História de Cachoeira será apresentada para participantes da Flica

Com o objetivo de incentivar e integrar a participação de famílias no museu, o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) promove neste sábado, 19, o evento 'MAM abraça as crianças'. O evento, que acontece das 14h às 17h, é voltado para o público de 4 a 13 anos.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação Social (Secom), o projeto contará com diversas atividades gratuitas, como oficinas de modelagem de argila, colagem, origami, pinturas em mural e papel, dentre outras. Será disponibilizado o limite de 30 vagas para cada atividade.

adblock ativo