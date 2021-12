História da MPB é discutida em curso em Salvador

A história da Música Popular Brasileira vai ser discutida no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia em curso que acontece de 22 a 26 de outubro. O objetivo da iniciativa, que traz como coordenador o pedagogo, historiador e pesquisador Luiz Américo Lisboa Júnior, é universalizar os estudos da MPB, analisando suas diversas fases.

Durante o encontro será apresentado um panorama da história da Música Popular Brasileira, desde 1870, passando pela década de 1970 até os dias atuais. Dentre os temas estão: uma viagem do nascimento do Choro, as primeiras gravações em disco, os grandes nomes do início do século, o Samba, o lançamento do Baião por Luiz Gonzaga, Os grandes programas de rádio, Tropicália, A influência da censura na música popular, O surgimento de Raul Seixas, Trio elétrico e a invasão da música Axé, Os movimentos de vanguarda e a MPB hoje.

As inscrições custam R$ 20 e podem ser feitas na sede do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, na Av. Joana Angélica, 43 - Piedade. Mais informações: 3329.4463.

