Hipnólogo Márcio Valentim faz workshop em Salvador

O hipnólogo Márcio Valentim fará neste sábado, 25, em Salvador, um workshop sobre o YouTube. O evento, realizado das 8h30 às 17h30, no Edifício CEO - Salvador Shopping, na sede do NitidaMente Instituto, é focado no público que deseja criar e desenvolver uma carreira no site.

Márcio Valentim tem mais de 40 milhões de visualizações em seu canal, onde produz vídeos sobre o ilusionismo psicológico. São mais de 500 mil inscritos.

As inscrições podem ser feitas por meio do site https://www.nitidamente.com e/ou pelos telefones (71) 4101-2016 / 98519-2326 (WhatsApp).

