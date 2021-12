Henri Castelli assume papel de advogado criminalista em série da Globo

Henri Castelli está de volta à televisão na série policial “Fora da Lei”, da Rede Globo, no papel de um advogado. Segundo o Canal Zap, publicado no Uol, o ator interpretará Edgar, um profissional que trabalha na área criminal.

Não é a primeira vez que o ator dá vida a um bacharel em direito na televisão. Recentemente ele interpretou o advogado Vicente na novela "Caras & Bocas", do autor Walcyr Carrasco, exibida no ano passado, no horário das 19h da Globo. Na trama, fez parceria com Flávia Alessandra.

Fora da Lei – Com texto de Antonio Calmon e direção de Wolf Maya, a série tem no elenco o ator Márcio Garcia, Leona Cavalli, Carolina Ferraz, Ana Paula Arósio, Leonardo Machado, Aílton Graça e Monique Alfradique. Essa última viverá a esposa do criminalista. Comenta-se ainda que Ellen Roche e Luana Piovani estão confirmadas no novo trabalho.

