Heloísa Perissé escolhe Salvador para lançar peça

Não foi a toa que Heloísa Perissé escolheu Salvador para estrear seu primeiro monólogo, E Foram Quase Felizes.... Para Sempre.A peça, que será encenada nos dias 31 de maio, 1º e 2 de junho, no Teatro Casa do Comércio, terá na plateia muitos amigos de infância e familiares da atriz, que nasceu no Rio, mas foi criada na capital baiana. Perissé já agendou com os primos e os amigos algumas farras pelos seus lugares preferidos.

Parada Gay

Daniela Mercury está firme na sua cruzada contra o preconceito. A cantora baiana vai puxar um trio elétrico na Parada Gay de São Paulo, a convite do Grupo Gay da Bahia. O trio da cantora será o terceiro a desfilar na Avenida Paulista, no dia 2 de junho. O GGB também convidou a artista baiana a desfilar na parada de Salvador, em setembro. Daniela ainda não respondeu.

História de amor contada em livro

A correspondência de amor trocada pelo casal de artistas Nair e Genaro de Carvalho vai ser revelada no livro Cartas de Amor, que ela lança em julho, quando completará 80 anos. A ideia da artista é celebrar a data com festa e uma exposição com 13 telas de sua autoria. "Quero fazer no Hotel da Bahia, onde vivemos parte de nossa história e onde está o painel de Genaro, recentemente restaurado".

Sessenta anos do Hotel da Bahia



E por falar no Hotel da Bahia, Paulo Gaudenzi não para de celebrar a volta do equipamento à vida local. No dia 4 de junho, às 19h, ele comanda o lançamento do livro Hotel da Bahia: 60 anos. O volume de luxo, que conta a história do espaço com fotos e textos assinados por várias personalidades que tiveram ligação com o espaço, foi editado por Claudiomar Gonçalves.

De arena em arena...

Marcelo Rangel e Gustavo Baiardi, donos do Farid e Pereira Café, criaram uma empresa de catering, a Food Team, para administrar os quiosques de venda de alimentos nas arenas Fonte Nova e Recife. Ao todo são 83 pontos de venda coordenados pela dupla de empresários.

Festa no Gantois

A comunidade do Terreiro do Gantois está em festa. Leila Carla, única neta de Mãe Carmem, sobe hoje ao altar para casar-se com Felipe. A cerimônia, assim como a festança para os seletos convidados, acontece logo mais, às 18 horas, na Beneficência Portuguesa.

Lá vai Juliana

A cantora Juliana Ribeiro embarca quinta-feira para Portugal. A artista viaja a convite dos organizadores do Troféu Cata Vento de Prata, considerada a noite de gala do turismo luso-brasileiro, para cantar para os convidados. A festa acontece no dia 3 de junho.

Nova fase

Jau está em estúdio gravando seu segundo CD solo. O cantor e compositor quer chegar no verão com tudo. Para isso, assinou contrato com a produtora Novo Palco, que passará a administrar sua carreira. Para quem não sabe, a empresa pertence a Rodolphinho Tourinho.

Festa em alto estilo

E por falar nos Baiardi, Renato Baiardi vai celebrar os 70 anos em grande estilo. A festa será no dia 13 de julho, no Hotel Convento do Carmo. A mulher do empresário, Kátia, está à frente de tudo. Dentre as surpresas, show do cantor Daniel Boaventura para os 300 convidados.

Rocca Forneria fatura, pela segunda vez, o prêmio da Veja de melhor pizza

Eliana Pavetto levou para sua Rocca Forneria, no Itaigara, pela segunda vez consecutiva, o prêmio de melhor pizza da cidade. A premiação, realizada pela Veja Comer & Beber, aconteceu na última quinta-feira numa festa concorrida no Espaço Unique. A empresária dividiu o prêmio com o sócio e pizzaiolo Keneth Machado. A premiação animou os Pavetto a ampliar os negócios. Na próxima semana, a filha Isabelle segue para estudar na Cordon Bleu de Paris. Parece, vem mais Rocca aí.

Bandeira única

A Visa será a única bandeira de cartão de crédito aceita na Fonte Nova durante as copas das Confederações e do Mundo. Patrocinadora oficial da Fifa, a marca irá vender cartões pré-pagos a quem não é cliente Visa. Os estandes da empresa funcionarão no local em dias de jogos.

Fim da parceria

O chef Sérgio Arno deixou a sociedade com os restaurantes 33 Sérgio Arno, no Salvador Shopping, e Santo Pesce, no Shopping Barra. A partir de agora, ele se dedicará exclusivamente à marca La Pasta Gialla, que tem unidades em várias cidades do Brasil, incluindo Salvador.

Duas linhas

Feijoada do Bem

Hoje, a partir das 12h, no Hotel Deville, em Itapuã

Vale do Capão

Realiza festival de blues nos dias 31/5 e 1º/6, na Chapada

