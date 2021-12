Adele quebrou outro recorde: seu videoclipe de Hello superou o sucesso "Gangnam Style", de Psy, e se transformou no tema a atingir mais rapidamente 1 bilhão de acessos no Youtube.

"Hello", uma balada que acabou com quatro anos de silêncio musical da artista britânica, entrou para o exclusivo clube de 1 bilhão de acessos nesta segunda-feira (18), apenas 88 dias após seu lançamento.

O recorde anterior pertencia ao sul-coreano Psy, com "Gangnam Style", que chegou ao bilhão de acessos em 2012, após 160 dias.

Mas "Hello" ainda está longe de chegar ao recorde absoluto de Gangnam Style, que hoje registra 2,5 bilhões de acessos, quase 1 bilhão à frente do segundo colocado, a estrela pop Taylor Swift, com Blank Space.

"Hello" foi beneficiada pelo fato de sair um mês antes do lançamento do álbum completo, 25. O álbum 25 quebrou os recordes de velocidade de vendas nos Estados Unidos e Grã-Bretanha desde seu lançamento no final de novembro de 2015.

Estadão Conteúdo 'Hello', de Adele, atinge 1 bilhão de acessos e bate 'Gangnam Style'

