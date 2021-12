Helena perde o bebê em `Viver a Vida´

Helena (Taís Araújo) passará por dias ruins em 'Viver a Vida'. Em casa com a amiga Alice (Maria Luisa Mendonça), ela irá sentir uma forte cólica e perceberá que está com um sangramento. Nervosa, ela pede para Alice levá-la ao hospital. Enquanto a modelo é examinada por Ricardo (Max Fercondini), a amiga liga para Marcos (José Mayer), conta o que aconteceu e ele vai para o hospital.



Helena fica arrasada quando o ginecologista confirma a ausência de batimentos cardíacos. Ellen (Daniele Suzuki) a consola e explica que isso é bastante comum e que, dentro de pouco tempo, ela poderá tentar engravidar novamente. Marcos entra no quarto e conversa com a esposa, sugerindo uma nova lua de mel para aumentar a família.



Confira as cenas:





adblock ativo