Heder Novaes e Márcio Mello participam de sarau nesta segunda

O poeta Heder Novaes e o compositor Márcio Mello são os artistas convidados para a 38ª edição do 'Sarau Som das Sílabas', que acontece nesta segunda-feira, 18, no bar Velho Espanha, no Barris, em Salvador.

A poeta Nívia Maria Vasconcellos e o compositor Gabriel Póvoas, idealizador do projeto, farão a mediação do evento.

Os interessados podem pagar quanto quiser para participar do evento.

Stella Maris

Já na próxima quarta-feira, 20, o sarau acontece na pastelaria Flor de Lácio, em Stella Maris, às 19h.

Neste dia, o sarau terá entrada gratuita e vai contar com a participação do poeta Maviael Melo e do compositor Gil Vicente Tavares. Na ocasião, a poeta Clarissa Macedo faz a mediação do evento junto a Gabriel Póvoas.

Durante o evento o palco fica aberto para a divulgação de poesias e canções autorais dos artistas presentes, disponibilizando violão de nylon para as participações.

