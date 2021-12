Hebe grava programa de estreia com selinho em Daniel Boaventura

Após quase 25 anos no SBT, Hebe Camargo gravou nesta segunda-feira, 1°, o programa de estreia na Rede TV, que irá ao ar no dia 15 de março, terça-feira, às 22h. Artistas, celebridades, empresários e políticos formavam a plateia de 500 convidados com direito a um jantar de gala em estilo black tie, orquestra e atrações musicais. A gravação aconteceu em um salão no maior estúdio da sede da emissora, em Osasco, São Paulo.









