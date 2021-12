Harrison Ford está fora de perigo, diz representante do ator

O ator Harrison Ford, de 72 anos, está fora de perigo depois do acidente nesta quinta-feira com o pequeno avião que pilotava em um campo de golfe próximo do aeroporto de Santa Mônica, na Califórnia, nos Estados Unidos.

"Sofreu algumas pancadas e está sendo atendido no hospital. No entanto, os ferimentos que apresenta não colocam sua vida em perigo e espera-se que se recupere completamente", explicou sua representante, Ina Treciokas, em comunicado.

Ford, um piloto experiente, caiu com uma pequena aeronave da Segunda Guerra Mundial e se chocou contra uma árvore no campo de golfe de Penmar, na cidade de Venice, muito perto do aeroporto de Santa Mónica, de onde tinha decolado minutos antes.

O motor da aeronave, um modelo que era utilizado para o treinamento de pilotos na Segunda Guerra Mundial, falhou após a decolagem e o ator foi obrigado a fazer uma aterrissagem de emergência.

Ford, que estava "alerta, consciente, e respirando" durante a chegada das equipes de emergência, se recupera agora no hospital Cedars-Sinai. O site TMZ publicou um vídeo do momento em que o ator passa por atendimento.

<GALERIA ID=19901/>

No centro médico, seu filho Ben Ford escreveu no Twitter uma mensagem na qual explica que o ator está bem, apesar dos machucados.

"Meu pai está bem. Machucado, mas bem. Ele é exatamente o homem que você imagina que é. Ele é um homem incrivelmente forte", disse.

Anteriormente, em entrevista coletiva realizada no local do acidente, as autoridades explicaram que os ferimentos do piloto, cuja identidade não foi revelada por respeito às leis de privacidade, eram de "leve a moderado".

Ford estava sangrando e apresentava cortes na cabeça ao ser atendido no campo de golfe após o acidente, que aconteceu por volta das 14h24 locais (16h24 de Brasília).

"Cheguei quando já tinham transportado Ford, mas sei que sofreu ferimentos na cabeça e que dois médicos que estavam no campo de golfe foram os primeiros a prestar atendimento", disse o comissário da cidade de Santa Mónica, Phil Brock.

O acidente de Ford com o pequeno avião aconteceu poucos instantes após a decolagem, afirmou um porta-voz da Administração Federal de Aviação (FAA) à emissora "NBC".

Esta não é a primeira vez que Harrison Ford sofre um acidente aéreo. No ano 2000, um pequeno avião pilotado pelo ator caiu em Lincoln, no estado de Nebraska, mas o intérprete de Indiana Jones não sofreu ferimentos.

Também se envolveu em outro acidente em outubro de 1999, quando participava de um voo de treinamento com um helicóptero e teve que fazer um pouso de emergência. A aeronave acabou virando ao tocar o solo, mas Ford e seu instrutor saíram ilesos desse incidente.



Assista vídeo sobre o acidente com Harrison Ford:

Agência EFE Harrison Ford está fora de perigo, diz representante do ator

