Após um verão agitado, trabalhando a música "Daquele Jeito", a banda Harmonia do Samba anuncia a aposta musical para essa temporada: "Só Que Não". A canção foi composta por Rafinha RSQ e Kayky Ventura e faz parte do CD "Tá no DNA'.

Confira a música:

Da redação Harmonia tem nova música de trabalho: "Só que não"

Só que Não

Composição: Rafinha RSQ e Kayky Ventura

Vive falando que vai me deixar

Que vai fazer da sua vida o que quiser

Sai me difamando por aí

Dizendo que comigo não é mais feliz

Mas se você me deixar não sei se vou suportar

Eu posso me perder posso até me matar

Quem sabe me jogar debaixo de um caminhão

Acreditou, ha ha ha (só que não)

Você tá louca

Se acha que eu vou me perder se me deixar

Se acha que eu vou chorar

Segue sua vida

Sai fora de uma vez não me aparece mais

Você ficou pra trás

Você tá louca

Cê acha que eu vou me perder se me deixar

Se acha que eu vou chorar

Segue sua vida

Sai fora de uma vez não me aparece mais

Você ficou pra trás

Yahoo, yahoo só que não

Yahoo, yahoo só que não

Yahoo, yahoo só que não

Vou morrer de paixão, sofrer só que não

Implora pra voltar, agora é só que não

Jantar a luz de vela, beijar a sua mão

Pedir em casamento, só que não ha ha ha

Nãnãninã não

