Harmonia recebe convidados especiais em ensaio de verão

O ensaio do Harmonia do Samba na próxima segunda-feira, 18, na área verde do Wet´n Wild, estará recheado de convidados especiais. O show de abertura estará por conta da Banda Rapazzola, do cantor Leandro Lopes. A cantora Aline Rosa, da Banda Cheiro de Amor, e Mc Buchecha subirão ao palco com o Harmonia para agitar a noite.







O ensaio que está em sua nona temporada, já recebeu cerca de 8 mil pessoas em 2010. Com um repertório especial, recheado de antigos sucessos e novas composições do álbum "Só pra Dançar", a banda promete seis apresentações no verão deste ano. Os ingressos custam entre R$ 20 e R$50.











adblock ativo