Harmonia inicia venda de ingressos no escuro para ensaios

A Melhor Segunda-feira do Mundo só começa no dia 4 de janeiro, mas o Harmonia do Samba já começa a vencer os ingressos "no escuro" para a temporada na próxima segunda-feira, 16. O passaporte, contendo os acessos das cinco edições de 2016, está custando R$ 182 (pista) e R$ 338 (camarote).

Realizado na Área Verde do Wet´n Wild, em 2016 será a 14ª temporada da festa. As vendas do passaporte estarão disponível nos Balcões de Ingresso, Pida, Ticketmix, Line Bilheteria e no escritório da HS Produções.

