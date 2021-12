Harmonia e Ivete comandam O Melhor Réveillon do Mundo

A edição deste ano do Melhor Réveillon do Mundo, tradicional festa de fim de ano comandada pelo Harmonia do Samba terá Ivete Sangalo como atração, ao lado da banda comandada por Xanddy.

A festa vai acontecer no dia 31 de dezembro, em Guarajuba, Litoral Norte da Bahia. A produção ainda não informou os valores dos ingressos.

adblock ativo