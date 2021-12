Harmonia do Samba recebe Claudia Leitte e Jau

Confira aqui outras opções de programação no Roteiro de Música



O grupo Harmonia do Samba recebe os convidados especiais Claudia Leitte e Jau na edição desta segunda-feira, 25, do projeto 'A Melhor Segunda-feira do Mundo'. Na abertura, o cantor Jau apresenta sucessos como 'Sandália de Couro' e 'Flores da Favela'. A seguir, o grupo comandado por Xanddy traz hits da toda carreira, dividindo o palco com a musa.





