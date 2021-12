Harmonia do Samba e Mumuzinho se apresentam no Samba Piatã

Harmonia do Samba e Mumuzinho são algumas das atrações confirmadas do Samba Piatã, que acontece domingo, 10 de abril, às 12h, no Parque de Exposições de Salvador. Além deles, a festa ainda vai reunir É o Tchan, Turma do Pagode, Os Travessos, Nosso Sentimento, Ferrugem e Psirico.

Os ingressos custam R$ 40 (pista), R$ 70 (casadinha - meia), R$ 80 (camarote) e estão à venda na ine Bilheteria, sem taxa de conveniência, e nos balcões de ingresso e na Ticketmix, sendo que os dois últimos cobram taxa de conveniência.

